В отношении пятерых жителей Кубани расследуют уголовное дело

В отношении пятерых жителей Кубани в возрасте от 37 до 55 лет расследуют уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лес» сотрудники полиции Туапсинского района получили от коллег из УФСБ оперативную информацию о причастности группы лиц к незаконной рубке леса. При проверке установили, что подозреваемые, не имея разрешительных документов, вырубили в лесном массиве района более 250 деревьев ценных пород. Сумма общего ущерба составила 117 млн рублей.

На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.