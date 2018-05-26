В Апшеронском районе молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве отца

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве своего 54-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали совместно в одной из квартир по улице Комарова в городе Апшеронске. По версии следствия, вечером 22 мая 2018 года, когда мужчина вернулся домой, между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры молодой человек поразил отца приобретенным им ранее для самообороны электрошокером. После этого, злоумышленник нанес туристическим мачете множественные удары по телу пострадавшего. Потерпевшему удалось выйти в подъезд, где его обнаружили жильцы дома, о чем сообщили в правоохранительные органы. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и биологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю