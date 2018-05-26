В Успенском районе проводится проверка по факту смерти сожителей в результате пожара

В правоохранительные органы Успенского района 23 мая 2018 года поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одном из домовладений по улице Северной в селе Успенское тел хозяйки дома 1957 г.р. и ее сожителя 1953 г.р. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 23 мая 2018 года соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электроприборов. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.