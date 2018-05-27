Известного краснодарского музыканта избили школьники

Зверское избиение произошло в центре Краснодара возле ТРЦ «Галерея» 26 мая. Подростки напали на кубанского музыканта Мишу Брауна.

31-летнего пострадавшего отвезли в больницу. У музыканта сломан нос, сотрясение мозга, ушибы. По его словам, к нему подошли подростки и начали требовать деньги, а после отказа последовала драка. При этом, как отметил музыкант, его обвиняют в нападении.

«Все переворачивают против меня — что это я напал на десятерых малолеток. Но меня избивали так дико и так жестко… И никто не заступился за меня в центре. Проходили мои знакомые, проходили просто взрослые люди. Никто не вызвал полицию, никто ничего не сделал», — рассказывает пострадавший.

Молодого человека-зачинщика поставят на учет, а музыкант имеет право подать в суд и требовать компенсацию за причиненный моральный ущерб. Полиция проводит проверку.