Двое подростков ночью потерялись в лесу на Кубани‍

26 мая мужчина с 16-летним ребенком и 14-летним сыном соседа поехал в хутор Сосновая роща Абинского района погулять по лесу. Сначала они все вместе пошли в лес, а во второй половине дня дети отправились сами.

Через некоторое время мальчики поняли, что заблудились. Тогда одному из них удалось дозвониться отцу и ссказать, что они потерялись. После этого связь с детьми прервалась. На их поиски отправились отряды спасателей, полиции, казаков и добровольцев.

Заблудившихся нашли днем 27 мая. Их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе СУ СУ России по Краснодарскому краю.