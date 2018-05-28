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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре молодому человеку предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

Понедельник, 28 мая 2018 11:42
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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 25 мая 2018 года обвиняемый находился в гостях у знакомого по улице Карасунская Набережная, где совместно с последним распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя хозяин дома стал высказывать в адрес гостя оскорбительные выражения. В этой связи, разозлившись, 26-летний молодой человек нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу оппонента, после чего покинул домовладение. Потерпевшего без признаков жизни обнаружил сосед, о чем сообщил в правоохранительные органы. Причиной его смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. Злоумышленник был задержан вечером следующего дня.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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