Житель Кубани, нанес экономический ущерб биоресурсам Азовского моря на сумму около 220 тысяч рублей

Без уведомления пограничных органов рыбак вышел в открытое море через Новочапаевское гирло на маломерном плавсредстве типа «Катран», оснащенном мощным навесным мотором. В акватории мужчина установил запрещенные орудия промысла и добыл с их помощью почти 4,5 центнера азовского бычка. Он поместил улов в полипропиленовые мешки и вернулся на берег. Пограничники задержали жителя Приморско-Ахтарского района Кубани на побережье неподалеку от хутора Садки.

В настоящее время ведется административное расследование. Не исключено, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов в отношении 42-летнего кубанца будет возбуждено уголовное дело по ст.256 УК РФ, которая в том числе предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.