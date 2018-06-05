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СЮЖЕТ ДНЯ

В Анапе мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

Вторник, 05 июня 2018 09:05
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Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 40-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, днем 31 мая 2018 года сожители находились дома в станице Гостагаевской, где распивали спиртные напитки вместе со знакомой. В процессе употребления алкоголя между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес множественные удары кулаками по голове оппонентки, после чего покинул домовладение. Гостья вызвала сотрудников скорой медицинской помощи, однако потерпевшая скончалась до приезда медиков. Злоумышленник был задержан в этот же день.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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