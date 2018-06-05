На Кубани две девушки в масках и перчатках ограбили пенсионерку

Ночью в дежурную часть обратилась 82-летняя жительница поселка Высокий. Пенсионерка рассказала, что две неизвестные девушки выбили дверь в ее дом и стали угрожать, требуя денег. Потерпевшая отдала им 19 тыс. рублей, затем нападавшие убежали.

По следу злоумышленниц прошел служебный пес по кличке Ганс. Он вывел сотрудников полиции к месту, где девушки выбросили маски и одежду, в которой совершили преступление. Вскоре полицейские задержали 18 и 21-летнюю подозреваемых, в их доме нашли похищенные деньги, которые вернули владелице.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело, девушкам грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.