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СЮЖЕТ ДНЯ

Под Краснодаром после столкновения с отбойником загорелась машина‍

Понедельник, 18 июня 2018 09:41
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Авария произошла минувшей ночью в районе станицы Елизаветинская. По данным очевидцев, водитель не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение, после чего иномарка загорелась.
Машина сгорела за считанные минуты. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.

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