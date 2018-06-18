Под Краснодаром после столкновения с отбойником загорелась машина‍

Авария произошла минувшей ночью в районе станицы Елизаветинская. По данным очевидцев, водитель не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение, после чего иномарка загорелась.

Машина сгорела за считанные минуты. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.