Под Краснодаром после столкновения с отбойником загорелась машина‍

Авария произошла минувшей ночью в районе станицы Елизаветинская. По данным очевидцев, водитель не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение, после чего иномарка загорелась.
Машина сгорела за считанные минуты. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.
Под Краснодаром после столкновения с отбойником загорелась машинаПонедельник, 18 июня 2018 09:41
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Авария произошла минувшей ночью в районе станицы Елизаветинская. По данным очевидцев, водитель не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение, после чего иномарка загорелась.
Ключевые слова