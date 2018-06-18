В Новокубанске по подозрению в убийстве пенсионерки арестован местный житель

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства пожилой женщины, чье тело с ножевым ранением было обнаружено 6 июня (ч.1 ст.105 УК РФ).

В рамках проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний местный житель.

В ходе работы со следователем мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве. По данным следствия, 6 июня 2018 года в Новокубанске мужчина в состоянии алкогольного опьянения прибыл к дому 76-летней местной жительницы с просьбой продать ему водки, но получил отказ. В этой связи он взял кухонный нож и нанес им удар в область шеи пожилой женщины, убив ее. Осознав, что совершил преступление, злоумышленник с целью имитации разбойного нападения разбросал вещи в доме и скрылся. Погибшую обнаружила знакомая, пришедшая ее навестить.

В настоящее время мужчина арестован, проводятся необходимые следственные действия, направленные установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю