В Брюховецком районе проводится проверка по факту смерти пенсионера

В правоохранительные органы Брюховецкого района 30 июня 2018 года поступило сообщение об обнаружении на территории двора одного из домовладений в станице Батуринской тела 79-летнего местного жителя. По данному факту Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 30 июня 2018 года ввиду неблагоприятных погодных условий сорвался металлический навес на территории двора домовладения по улице Ленина в станице Батуринской, придавив находившегося под ним пожилого мужчину и его супругу. В результате потерпевший скончался на месте, а женщина была госпитализирована. С целью установления точной причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю