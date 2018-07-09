В Кропоткине застрелен бывший футболист ФК «Ангушт» Тазир Кариев

По информации очевидцев, 7 июля возле ночного клуба «Денди» на улице Двойной в кубанском городе Кропоткине произошла ссора на бытовой почве. В ходе драки один из мужчин выстрелил в противника из пистолета. Пострадавший, Тазир Кариев, скончался в машине скорой помощи.

Пользователи соцсетей сообщают, что в связи с этим преступлением разыскивается 60-летний ранее судимый мужчина. По имеющейся информации, задержан его сын, также участвовавший в драке.

Официальных комментариев случившегося нет.

Тазир Кариев был игроком ФК «Ангушт» в течение шести лет — с 2009-го по 2015 год.