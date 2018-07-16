В Туапсе следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего мальчика

Следственным отделом по городу Туапсе проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении в воде тела малолетнего ребенка. По предварительным данным, 15 июля 2018 года в Туапсе 43-летний местный житель переходил дорогу со своим малолетним ребенком, поскользнулся и упал, выронив ребенка, который упал в находящийся вблизи водосток. По обнаружению мальчика и извлечения из воды тот не подавал признаков жизни. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.