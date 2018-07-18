В Краснодаре перед судом предстанут участники преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дело в отношении 6 членов преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и который находится в федеральном розыске, с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и в настоящее время оно также направлено в суд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю