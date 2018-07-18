В Туапсе местная жительница подозревается в причинении телесного повреждения супругу, повлекшего его смерть

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, утром 14 июля 2018 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина взяла ножницы и нанесла ими удар в область левого глаза оппонента. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его жизнь не представилось возможным.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю