В Краснодаре отец и сын предстанут перед судом по обвинению в убийстве родственника одного из них

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины и его 25-летнего сына, обвиняемых в убийстве 33-летнего брата последнего по материнской линии (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Кроме того, 53-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в незаконной переделке, изготовлении и обороте огнестрельного оружия (ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 УК РФ).

Установлено, что между обвиняемыми и погибшим сложились неприязненные отношения из-за длительной конфликтной ситуации по поводу раздела имущества, в связи с чем у фигурантов возник преступный умысел, направленный на его убийство. По версии следствия, 5 июня 2017 года согласно отведенной роли 25-летний обвиняемый по телефону договорился о встрече с братом, сообщив о месте. Далее родственники направились в лесополосу при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района, где припарковали свой автомобиль. На обочине автодороги обвиняемый стал ожидать брата. После того, как мужчина подъехал, он присел на заднее сиденье его автомобиля. В этот момент второй фигурант подбежал к автомобилю и произвел один выстрел из самодельного огнестрельного оружия, снаряженного изготовленными им же боеприпасами, в голову водителя. Сидевший на заднем пассажирском сиденье соучастник, стал наносить удары ножом по телу пострадавшего. Между тем, потерпевшему удалось покинуть автомобиль. Однако злоумышленники догнали его и причинили множественные (свыше 25) ножевые ранения тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, а родственники скрылись. 29 июня 2017 года фигуранты были задержаны в Ростовской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю