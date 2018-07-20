В Гулькевичах алиментщик угнал машину у приставов

На территории Гулькевичского района Краснодарского края произошел курьезный случай. Судебные приставы столкнулись с неадекватным должником, устроившим в итоге гонки на автомобиле.

История эта началась с поступления в Гулькевичский районный отдел УФССП России по Краснодарскому краю исполнительного листа о взыскании с местного жителя крупной задолженности по алиментам. За несколько лет игнорирования своих родительских обязательств перед 5-летней дочкой мужчина накопил долгов на 300 тысяч рублей. Более того, алиментщик скрывался от бывшей супруги с ребенком, а также от представителей Закона: по месту прописки он не проживал и не имел постоянного места работы.

Судебные приставы провели ряд розыскных мероприятий. В итоге на один из разосланных в различные ведомства запросы был получен ответ, что на должника зарегистрировано транспортное средство – автомобиль «Хёндай Соната» 2005 года выпуска.

Машина была объявлена в розыск и вскоре нашлась в поселке Советском Гулькевичского района. Судебный пристав-исполнитель и судебный пристав-исполнитель по розыску без промедления выехали в поселок с целью ареста транспорта.

Автомобиль был припаркован у частного домовладения. Находившаяся в доме женщина пояснила, что должник появляется у нее, но это происходит крайне редко, где он находится, она не знает, и ключей от машины у нее нет.

Судебные приставы-исполнители вызвали эвакуатор и приступили к составлению акта описи ареста. Буквально через несколько минут подошел мужчина, который и оказался разыскиваемым должником. Мужчина в грубой форме потребовал прекратить исполнительные действия, а после отказа приставов просто сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

В данный момент автомобиль опять объявлен в розыск, а в отношении должника возбуждено административное дело за чинимые препятствия судебным приставам.