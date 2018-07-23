Погиб ребенок в результате ДТП в Краснодарском крае

Водитель легковушки и его малолетний сын погибли в ДТП в Павловском районе.

22 июля недалеко от станицы Октябрьской произошла массовая авария, а которой столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, большегруз ударил легковой автомобиль, который двигался в попутном направлении, после чего произошло столкновение с автобусом, припаркованным на обочине.

Водитель легковушки и его малолетний сын скончались на месте происшествия. В больницу попали пассажирка автомобиля и водитель автобуса.