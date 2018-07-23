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Погиб ребенок в результате ДТП в Краснодарском крае

Понедельник, 23 июля 2018 09:01
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Водитель легковушки и его малолетний сын погибли в ДТП в Павловском районе.
22 июля недалеко от станицы Октябрьской произошла массовая авария, а которой столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль.
По предварительным данным, большегруз ударил легковой автомобиль, который двигался в попутном направлении, после чего произошло столкновение с автобусом, припаркованным на обочине.

Водитель легковушки и его малолетний сын скончались на месте происшествия. В больницу попали пассажирка автомобиля и водитель автобуса.

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