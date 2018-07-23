В Усть-Лабинском районе трое подростков признаны виновными в сексуальном насилии над малолетней

Собранные следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем 14-летним подросткам. Они признаны виновными в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что подростки были знакомы с девочкой, так как они обучались в одной школе. 24 сентября 2017 года двое несовершеннолетних, находясь в недостроенном здании, совершили в отношении малолетней иные действия сексуального характера. На следующий день они аналогичным образом, будучи уже втроем, также совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие. О данных фактах потерпевшая ввиду стеснения и боязни никому не говорила и лишь спустя время рассказала об этом родителям.

Приговором суда в зависимости от роли каждого фигурантам назначены наказания в виде 3, 1,5 и 1 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю