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В Краснодаре проводится проверка по факту смерти малолетней девочки

Понедельник, 23 июля 2018 13:54
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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю проводится проверка по факту смерти в больнице малолетней девочки, доставленной из Анапы с признаками утопления в воде.

По предварительным данным, девочка приехала в город-курорт Анапа вместе с матерью на отдых из Мурманской области. 8 июля 2018 года семья находилась на пляже. Купаясь в воде, ребенок ушел под воду. Обнаружив дочь, мать незамедлительно обратилась за медицинской помощью и пострадавшую госпитализировали в местную больницу, а спустя два дня для дальнейшего лечения перевели в ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» города Краснодара. Между тем, несмотря на оказанную помощь, 20 июля 2018 года ребенок скончался.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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