В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки большой партии наркотических средств

Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, предотвращена попытка доставки большой партии наркотических средств, которые предназначалась для наркозависимых осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

В ходе реализации оперативной информации, при досмотре продуктовой передачи от гражданки, прибывшей в учреждение на длительное свидание, были обнаружены и изъяты девять свертков с порошкообразным веществом.

В них находилось светло-бежевое вещество. Согласно заключению проведенной экспертизы данное вещество оказалось героином.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.