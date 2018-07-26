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В Крымском районе следователи выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибло четыре человека

Четверг, 26 июля 2018 14:44
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Следственный отдел по Крымскому району краевого управления СКР проводит доследственную проверку по сообщению о произошедшем сегодня рано утром дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», в результате которого погибло 4 человека.

По предварительным данным, в районе 4 часов утра 26 июля 2018 года на участке дороги «Крымск-Варениковская» автомобиль БМВ, за рулем которого находился сотрудник отдела МВД России по Крымскому району, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившем людей на полевые работы. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров ГАЗели погибли на месте, остальные пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу.

В настоящее время следователь и криминалист следственного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств аварии. По результатам будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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