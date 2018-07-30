В Приморско-Ахтарском районе полицейские выявили факт незаконного хранения наркотиков и культивирования запрещенных растений

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель незаконно хранит в своем домовладении наркотические вещества.

При проверке сведения подтвердились. В ходе осмотра территории указанного домовладения правоохранители обнаружили и изъяли свертки с растительной массой серо-зеленого цвета. Кроме того на приусадебном участке были обнаружены 110 кустов растений по внешним признакам схожих с коноплей. Находки изъяли и направили на исследование.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 45 грамм, а растения – наркосодержащими.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что хранил наркотик и выращивал запрещенные к возделыванию растения для личного употребления.

В настоящее время в отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.