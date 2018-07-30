В Сочи в связи с гибелью восьми человек в результате пожара возбуждено уголовное дело

В правоохранительные органы сегодня рано утром поступило сообщение о возгорании постройки по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек.

По предварительным данным, сегодня рано утром произошло возгорание здания по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибло 8 человек, в том числе ребенок, их личности выясняются. Кроме того, в больницу для оказания медицинской помощи доставлено двое взрослых и 16-летний подросток.

По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия координации работы выехал руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю