В Анапе мужчине предъявлено обвинение в убийстве иностранного гражданина

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего гражданина Республики Армения (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый прибыл в Анапу на отдых. Вечером 30 июля 2018 года, находясь в поселке Витязево в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к ранее незнакомому мужчине, который работал в кафе, осуществляя жарку мяса. В процессе разговора между ними возник конфликт. Разозлившись, отдыхающий взял нож и нанес им множественные удары по телу оппонента. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник был задержан очевидцами.

В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Завтра следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.