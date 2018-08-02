В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту крушения вертолета Ми-8

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушен вертолета Ми-8 в Краснодарском крае.

По предварительным данным, 02 августа 2018 года, с 8 до 9 часов, во время выполнения сельскохозяйственных работ по обработке полей в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-8, под управлением одного пилота, который погиб.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.