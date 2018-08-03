В Армавире мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца

В правоохранительные органы Армавира 16 июля 2018 года обратилась супруга 76-летнего местного жителя с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что 14 июля 2018 года ее муж вышел из своего дома, расположенного по улице Азовской, и не вернулся. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

В результате грамотно спланированных и проведенных проверочных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 47-летнего сына пропавшего. По версии следствия, утром 14 июля 2018 года мужчина прибыл к дачному участку, где находился его отец, осуществлявший хозяйственные работы. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого прибывший взял из сарая топор и нанес им не менее трех ударов в область головы и лица родственника. После этого злоумышленник с целью сокрытия следов совершенного преступления закопал тело потерпевшего на указанном участке и ушел. О произошедшем он никому не сообщал.

1 августа 2018 года следствием был произведен осмотр участка местности, где мужчина указал место захоронения отца, где при раскопках обозначенного участка земли было обнаружено тело пропавшего с гнилостными изменениями. С целью установления причины его смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение. Сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.