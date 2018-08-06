В Туапсинском районе иномарка врезалась в фуру, три человека погибли‍

В результате ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края погибли три человека, ещё двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону. «Вчера около 16:25 мск в районе посёлка Дефановка автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованной на обочине фурой».

Отмечается, что в результате ДТП погибли три человека, ещё двое пострадали.

«По предварительным данным, фура не нарушила правил дорожного движения, а водитель Toyota Camry превысил допустимую скорость», — добавили в ведомстве.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка.