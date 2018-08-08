В Армавире по факту гибели малолетней девочки, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было по результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения 6-летней девочки, тело которой в ходе поисковой операции было обнаружено на дне водоема, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, во второй половине 6 августа 2018 года девочка находилась с отцом около водоема на территории очистных сооружений по улице Шоссейной. Затем ребенок направился по направлению к дому, однако к месту жительства так и не дошел. Сегодня в ходе поисковых мероприятий с привлечением сил Росгвардии, МВД и МЧС ребенок был обнаружен на дне водоема. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти девочки явилась асфиксия в результате утопления в воде.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю