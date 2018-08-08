В Краснодаре в аварии погиб вылетевший из машины 22-летний водитель

В районе торгового центра «Красная площадь» на улице Покрышкина возле здания фитнесс-центра Gold Fit Spa столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, женщина, управлявшая иномаркой, пыталась повернуть налево. В этот момент парень на отечественном автомобиле решил совершить обгон.

Машины столкнулись, и ВАЗ, получив удар, зацепил бордюр и перевернулся. Водитель не был пристегнут, в результате чего он вылетел из салона машины на асфальт. Он скончался на месте от полученных множественных травм. Всего в отечественном автомобиле находилось четыре человека. Все пассажиры, а также женщина в иномарке, остались живы.