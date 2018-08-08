В Сочи полицейские нашли у пассажиров такси крупную партию наркотиков

За рулем автомобиля ехал 35-летний житель Белгородской области. За нарушение ПДД его остановили инспекторы. Во время беседы с водителем они заметили двух нервничающих пассажиров. 25-летний житель Темрюкского района и 31-летняя жительница соседнего государства сидели в автомобиле в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские составили административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Затем стражи порядка осмотрели машину и обнаружили рюкзак с несколькими полимерными пакетами. В них хранилось порошкообразное вещество светлого цвета. Эксперты выяснили, что это наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Общая масса — более килограмма. В отделении полиции пассажиры не смогли объяснить причину перевоза запрещенного вещества.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за пересылку наркотических средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодого человека и женщину арестовали на 10 суток. Ведется следствие.