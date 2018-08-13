Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Белореченском районе

В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району поступило сообщение о том, что около 10:20 на 5-ом километре автодороги «Белореченск – Апшеронск» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, а также сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, на закруглённом участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗель, под управлением мужчины 1951 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались оба водителя транспортных средств, а также девочка 2001 года рождения – пассажир приоры. Также с места ДТП госпитализирована женщина 1954 года рождения – пассажир ГАЗели.

В настоящее время на месте продолжают работу полицейские. Сотрудниками ДПС организован объезд места аварии, полного перекрытия проезжей части нет. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.