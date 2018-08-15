Джип с 7 туристами сорвался с обрыва в Геленджике

Автомобиль упал с обрыва в окрестностях курортного города Геленджик во вторник, пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщил представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "УАЗ", осуществлявший перевозку туристов, допустил опрокидывание машины с обрыва. В результате ДТП семь человек, в том числе водитель, пострадали. Среди них двое несовершеннолетних", - сказал собеседник.

По его словам, ДТП произошло на территории Геленджика, около села Возрождение днем, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.