В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту падения дельтоплана в поселке Березовый

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту падения дельтоплана в поселке Березовый Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Краснодарского края.

По предварительным данным, 16 августа 2018 года, примерно в 10 часов дня, в районе поселка Березовый города Краснодара, потерпел падение дельтоплан под управлением 72-летнего местного жителя. В результате падения пилот получил телесные повреждения в виде перелома бедра и госпитализирован в Краевую клиническую больницу № 1 им. профессора Очаповского. Причиной падения могло стать неправильное управление дельтопланом в условиях сильного ветра.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев и проводят другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.