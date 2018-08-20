В пожаре на парковке Краснодара спасли 11 человек

В половину десятого вечера в субботу, 18 августа, на пульт дежурного оперативных служб поступил звонок о том, что на парковке отеля произошло возгорания.

На место ЧП отправились огнеборцы. Выяснилось, что на подземной стоянке отеля Amici, расположенного на улице Красных Партизан, загорелась машина.

Из-за огня возникло сильное задымление. В плену у пламени оказались два автомобиля и один мотоцикл.

- Пожар был локализован в 21:48. Во время возгорания было спасено 11 человек и еще 22 эвакуировано. Огонь разгорелся на площади в 10 квадратных метров