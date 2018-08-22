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СЮЖЕТ ДНЯ

В Курганинском районе женщине предъявлено обвинение в убийстве знакомого

Среда, 22 августа 2018 09:03
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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 44-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 50-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 15 августа 2018 года обвиняемая со знакомым находились в гостях в станице Михайловской, где они совместно с хозяином дома распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Утром следующего дня они продолжили употреблять алкоголь, в процессе чего между гостями возник конфликт. В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в ключичную область оппонента, после чего потерпевший вышел на улицу и сел в свой автомобиль, где скончался от обильной кровопотери. Обвиняемая, осознав противоправность своих действий, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время в связи в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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