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СЮЖЕТ ДНЯ

В Усть-Лабинском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Среда, 22 августа 2018 10:46
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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 50-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в домовладении по улице Щорса в городе Усть-Лабинске. По версии следствия, 21 августа 2018 года у них в гостях находились два соседа, совместно с которыми они распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемой, сожитель попросил ее приготовить обед, чем она и занялась. Между тем, он стал высказывать ей претензии по поводу ее медлительности, в связи с чем между ними возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла ножом не менее 4 ударов в область грудной клетки оппонента. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Один из гостей, который стал очевидцем происходящего, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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