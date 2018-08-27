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В Курганинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

Понедельник, 27 августа 2018 05:33
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В Курганинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

В дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 5:00 поступило сообщение о ДТП.

Прибывшие на место сотрудники установили, на трассе Усть-Лабинск – Лабинск - Упорная на 105 километре, по предварительным данным, автомобиль Лада Приора выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Москвич.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а так же 3 пассажира Москвича, еще один пассажир доставлен в ЦРБ.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются погибшие личности, а так же все причины и обстоятельства случившегося.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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