Кубанские фермеры в масках устроили битву за урожай

В Краснодарском крае на полях идут настоящие бои за урожай. Только соревнуются колхозники не в части сбора урожая, а в попытке отстоять свои сельхоз угодья и не дать «соседям» собрать до кучи и чужой урожай.

Один из таких инцидентов произошел с фермером Ренатом Хасановым, который поделился видеороликом с места происшествия. Проезжая мимо своего поля, он увидел незнакомых ему молодых людей, которые стояли «на охране» чужого комбайна, который занимался сбором урожая. Сам фермер распоряжения на начало работ, по всей видимости, не давал, а потому пошел выяснять, в чем дело, и что незнакомцы делают на его поле.

Молодые люди спортивного телосложения, в черных куртках и медицинских масках на лицах, «посоветовали» фермеру ехать, куда ехал. Товарищ фермера, который весь «разговор» снимал на видео, назвал молодых людей «покровскими шаромыжниками». Он считает, что молодые люди «работают» на сельхозпредприятие, находящееся неподалеку.

Однако, отдавать без боя честно выращенный урожай фермер не хотел, а потому, подъехав поближе к краю поля подсолнечника, достал из машины канистру бензина и, по всей видимости, решил просто спалить все, что еще не успели собрать конкуренты. Он начал поливать поле бензином, но на него налетели «караульные». Завязалась драка. На место происшествия, по словам, участников «боя», были вызваны сотрудники полиции, которые сейчас разбираются в произошедшем.