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СЮЖЕТ ДНЯ

В Тимашевском районе мужчина повредил 12 памятников на кладбище

Понедельник, 03 сентября 2018 09:00
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Жительница станицы Медведовская, придя на могилку своих родственников на местное кладбище, увидела ужасающие зрелище. 12 надгробий были разбиты. Женщина незамедлительно сообщила, о факте вандализма, в полицию.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний местный житель, имевший ранее судимость. Мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

В участке мужчина сознался, на кладбище он направился, выпив приличную порцию алкоголя. А там ему просто захотелось похулиганить. В отношении недобросовестного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

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