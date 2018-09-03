В Тимашевском районе мужчина повредил 12 памятников на кладбище

Жительница станицы Медведовская, придя на могилку своих родственников на местное кладбище, увидела ужасающие зрелище. 12 надгробий были разбиты. Женщина незамедлительно сообщила, о факте вандализма, в полицию.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний местный житель, имевший ранее судимость. Мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

В участке мужчина сознался, на кладбище он направился, выпив приличную порцию алкоголя. А там ему просто захотелось похулиганить. В отношении недобросовестного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».