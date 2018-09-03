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В Краснодаре водитель иномарки сбил девушку-правонарушительницу

Понедельник, 03 сентября 2018 08:03
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В Краснодаре водитель иномарки сбил девушку-правонарушительницу. Инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время возле Олимпийского парка. Жительница города решила перейти проезжую часть в неположенном для этого месте, и в этот момент ее сбил автомобилист на иномарке Toyota.

Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

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