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СЮЖЕТ ДНЯ

В Анапе следователи выясняют обстоятельства исчезновения малолетнего мальчика

Понедельник, 10 сентября 2018 13:25
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В правоохранительные органы Анапы вечером 9 сентября поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетнего мальчика во время купания в море. По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, ребенок приехал в поселок Витязево вместе с родителями на отдых из Омской области. Вечером 9 сентября 2018 года он вместе с одним из родителей находился на пляже. Несмотря на запрет на купание, мальчик зашел в воду и исчез.

В настоящее время принимаются меры по обнаружению тела ребенка. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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