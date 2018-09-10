В Анапе следователи выясняют обстоятельства исчезновения малолетнего мальчика

В правоохранительные органы Анапы вечером 9 сентября поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетнего мальчика во время купания в море. По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, ребенок приехал в поселок Витязево вместе с родителями на отдых из Омской области. Вечером 9 сентября 2018 года он вместе с одним из родителей находился на пляже. Несмотря на запрет на купание, мальчик зашел в воду и исчез.

В настоящее время принимаются меры по обнаружению тела ребенка. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.