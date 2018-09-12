В Сочи местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 47-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одной из квартир по улице Абрикосовой. По версии следствия, днем 10 сентября 2018 года они находились дома, где совместно употребляли алкоголь. В процессе распития спиртных напитков мужчина стал оскорблять сожительницу и наносить ей побои. В ответ женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки обидчика, убив его. О совершенном преступлении она рассказала соседки, которая вызвала сотрудников скорой помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива. Расследование уголовного дела продолжается.