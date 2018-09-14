Житель Приморско-Ахтарского района понесет наказание за ложное сообщение об акте терроризма

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило анонимное сообщение о том, что в центре города заминирован магазин.

По указанному адресу для обследования помещения и оцепления прилегающей территории прибыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра полицейские не обнаружили предметов опасных для жизни и здоровья людей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Краснодарскому краю установили личность звонившего и задержали 45-летнего местного жителя по месту его проживания.

Подозреваемый пояснил, что звонил в полицию с целью проверить реакцию спецслужб на его сообщение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.