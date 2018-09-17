Полицейские Ленинградского района выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса

Сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщением Анапа – Ярославль, поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району около 22:30.

По предварительным данным, на автодороге Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская на 47 километре, водитель автобуса Neoplan при повороте не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу.

В результате ДТП 22 пассажира, включая водителя, были доставлены в медицинское учреждение. Всего в автобусе находились около 40 человек.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю