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Полицейские Ленинградского района выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса

Понедельник, 17 сентября 2018 08:27
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Сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщением Анапа – Ярославль, поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району около 22:30.

По предварительным данным, на автодороге Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская на 47 километре, водитель автобуса Neoplan при повороте не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу.

В результате ДТП 22 пассажира, включая водителя, были доставлены в медицинское учреждение. Всего в автобусе находились около 40 человек.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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