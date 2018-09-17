В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования электрическим током молодого человека

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования электрическим током 24-летнего жителя города Краснодара, на 126 км станции «Пашковская» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 15 сентября 2018 года примерно в 22 часа 30 минут на 126 км станции «Пашковская», расположенной в черте города Краснодара, при подъеме на вагон грузового поезда молодого человека ударило током высокого напряжения, в следствии чего он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.