Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградском районе, привлечен к административной ответственности

В отношении нарушителя полицейские составили 4 административных протокола.

Как сообщалось ранее, на 47 километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская, водитель автобуса Neoplan на повороте не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу. В результате ДТП оба водителя и пострадавшие пассажиры были доставлены в медицинское учреждение. Всего в автобусе находились 38 человек.

В настоящее время в отношении водителя автобуса составлено 4 административных протокола по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», санкции которой предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. Также в отношении водителя вынесено 23 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Санкции указанной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю