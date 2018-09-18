В Сочи мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство племянника

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю 59-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство 33-летнего племянника (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали в одном домовладении на несколько хозяев по улице Греческой и между ними сложились неприязненные отношения. По версии следствия, днем 16 сентября 2018 года в ходе очередного словесного конфликта мужчина зашел в дом, взял охотничье ружье, после чего вышел во двор и произвел один выстрел в голову племянника. Родственники, услышав шум, выбежали из дома и, обнаружив потерпевшего, незамедлительно вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Потерпевший был доставлен в больницу, где продолжает находиться в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

В настоящее время обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.