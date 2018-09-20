Дьявол в деталях

ДТП со смертельным исходом, произошедшее в Северском районе год назад, разбирается в суде. Но почти за четыре месяца, что идет процесс, ясной картины трагической аварии нет. Все ходатайства защиты о назначении технических экспертиз отклоняются. Удастся ли в таком случае восстановить всю цепь событий и исключить ошибку при вынесении решения?

Об этом деле мы писали в номере от 21 июня 2018 года в статье «Запутанная история одной аварии». Суть такова.

В 09:10 шестого августа прошлого года на автодороге «Подъезд к ст. Убинской» (0 + 793,8 м) произошло ДТП. В этом месте к трассе примыкает второстепенная дорога. Двигаясь со стороны станицы Северской, автомобиль Toyota Sienta под управлением Н. Н. Юрковой совершил левый поворот на эту дорогу. Двигавшийся во встречном направлении «ВАЗ-21074», за рулем которого сидел В. А. Ширяев, врезался в иномарку. В результате одна пассажирка отечественной машины погибла, другая получила травмы и попала в больницу. Что касается водителей, то мужчина пострадал незначительно и от госпитализации отказался. А Наталья Юркова попала в больницу с переломами и сотрясением, что привело к временной потере памяти.

Показания Вячеслава Ширяева таковы: ехал по своей полосе «с обычной скоростью», перед перекрестком со второстепенной дорогой метрах в 15—20 неожиданно увидел медленно двигавшуюся по встречке иномарку, затормозил, попытался уйти вправо, но аварии избежать не удалось — ударил иномарку в правую переднюю (водительскую, так как данная «тойота» праворульная) дверь. По его версии, столкновение произошло на его полосе, но со смещением на второстепенную дорогу.

Версия Натальи Юрковой: заблаговременно до маневра включила левый поворот. Навстречу ей медленно двигалась светлая машина. Остановившись перед поворотом, Юркова увидела, что встречный автомобиль довольно далеко и практически остановился. Убедившись в безопасности маневра, она повернула налево и, уже съехав на второстепенную дорогу, почувствовала удар. И ударила ее машина темно-зеленого цвета, а не та, что была ближе. То есть, по ее версии, ДТП произошло из-за того, что Вячеслав Ширяев, ехавший позади светлой машины, пошел на обгон тихохода по обочине и в результате столкнулся с ее машиной, но уже на примыкающей дороге, а не на своей полосе.

Так кто находится на скамье подсудимых? Юркова. Следствие сделало однозначные выводы о ее виновности. Но что характерно, подозреваемая не участвовала ни в составлении схемы ДТП, ни в следственном эксперименте на месте происшествия. Довольно странно, если учесть, что именно она является человеком, который непосредственно участвовал в аварии да еще и проходит в качестве главного виновника трагедии.

Что касается версии, по которой вазовская «семерка» обгоняла попутную машину по обочине и именно это могло стать причиной аварии, создается впечатление, что ее не замечают.

Ответ на вопрос, кто виноват, могла бы дать экспертиза. Но дело в том, что к выводам экспертов, которые сразу после ДТП изучали место происшествия, много вопросов. Ввиду того, что Юркова в то время по состоянию здоровья не могла давать показания, ее утверждения о столкновении из-за езды ее оппонента по обочине не проверялись. По всей видимости, эксперты сразу решили, что удар произошел из-за нарушения ПДД иномаркой под управлением Юрковой, так как подобное решение лежит на поверхности.

Чтобы прояснить ситуацию, защита Юрковой подала девять (!) ходатайств о проведении экспертизы. Все они были отклонены. А когда государственный обвинитель мотивировал свое несогласие с назначением дополнительных исследований тем, что эксперты не смогут дать ответ на вопросы, поставленные адвокатом подсудимой, защита вышла с ходатайством об отводе прокурора, который, по ее мнению, не имел права давать оценки действиям, не являясь специалистом в области экспертизы. Это ходатайство было также отклонено.

Очередное заседание по данному делу назначено на 20 сентября. Защита готовит еще четыре ходатайства о назначении экспертиз. Какая судьба постигнет эти документы? Почему никто не искал и не ищет светлый автомобиль, который, по показаниям Юрковой, двигался ей навстречу и был обогнан темно-зеленой «семеркой» по обочине? Как можно без экспертиз установить истину, если все участники ДТП мало что помнят о случившемся?

Вопросы остаются. Как и надежда на то, что наказан будет действительно виновный в трагедии. Но для этого необходимо изучить абсолютно все аспекты дела, ведь мелочей здесь быть не может.

Игорь ПРИЛУКИН